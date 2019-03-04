Forma sponsoru oldu
Bünyesindeki 36 marka ile dünyanın büyük otel zincirlerinden biri olan Accor Grubu’nun yeni yaşam tarzı sadakat programı ALL (Accor Live Limitless), Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Neymarlı Paris Saint-Germain’in 2019-2020 sezonundan itibaren partneri ve forma sponsoru oldu.
Bu ortaklık Accor’un küresel bazda 265 milyon misafiriyle dünya genelinde Paris Saint-Germain’i ve oyuncularını sosyal medyada takip eden 395 milyon taraftarını da aynı amaç etrafında birleştirecek.
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