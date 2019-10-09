Geleceğin liderleri ağırlandı

Ekim 9, 2019 0 Yorum 99 Okunma
Geleceğin liderleri ağırlandı

Dünya genelinde 107 kent ve 76 ülkeden katılım gösteren Global Shapers Topluluğu’ndan 220 temsilci, 27-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da ‘Etkiye Dönüşen Eylemler’ temalı SHAPE Europe & Eurasia 2019 etkinliği için bir araya geldi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte ‘Eşitlik & Kapsayıcılık’ alanının eş başkanlığını üstlendi.



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