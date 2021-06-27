Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden perakende, pandemi nedeniyle iç pazarda aldığı hasarı yurtdışı yatırımlarıyla telafi etmeye hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle yurtiçinde ciro kaybına uğrayan markalar, uygun kiralama koşullarının ortaya çıkması ve kurlardaki artışın da avantajı ile yurtdışındaki fırsatları değerlendirecek.

Hazır giyimden mobilyaya 20 perakende şirketi, 2021 sonuna kadar yurtdışında 522 mağaza açmaya hazırlanıyor.

Türk markalarının yurtdışı mağazalarının ağırlıklı bölümü Rusya ve çevresindeki coğrafya ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinde yer alıyor.

Markalar bir yandan bulundukları ülkelerde kök salmaya devam ederken, diğer taraftan yeni fırsatları da değerlendirmeye çalışıyor.

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