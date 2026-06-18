Babalar Günü’nde en çok hediyeyi kız babaları alıyor

Hopi'nin uygulama içi anket modülüyle, 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Babalar Günü'ne özel hediye alışverişi alışkanlıklarını inceleyen araştırma, hediyeleşme tercihlerini ve tüketici davranışlarını gerçek zamanlı olarak ortaya koyarak markalar için güncel ve güçlü içgörüler sunuyor.

Katılımcıların yüzde 51'i babalar gününde her zaman babalarına hediye aldıklarını, yüzde 26'sı zaman zaman hediye aldığını ifade etti. Müşterilerin yüzde 14'ü ise hiç hediye almadığını belirtti.

Araştırma sonuçları, Babalar Günü'ndeki hediyeleşme davranışlarının yılın geri kalanındaki alışkanlıklarla da paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor. Babalar Günü'nde her yıl düzenli olarak hediye alanların yüzde 85'i yıl içerisinde de sık sık veya zaman zaman babalarına hediye aldığını belirtirken, hiç hediye almayanların yüzde 72'si yıl boyunca da benzer davranış sergilediğini ifade ediyor. Veriler, Babalar Günü'nde görülen hediyeleşme davranışlarının yılın geri kalanındaki alışkanlıklardan bağımsız olmadığını gösteriyor.

KIZ BABALARI DAHA ŞANSLI

Araştırma sonuçları, kız çocuklarının babalarına hediye sunma konusunda erkek çocuklarına göre daha yüksek bir motivasyona sahip olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 73’ü bu yıl babası için hediye almayı planladığını belirtirken; bu hediye alma davranışı kadınlarda yüzde 76, erkeklerde ise yüzde 70 seviyesinde gerçekleşiyor.

Daha çarpıcı olan ise düzenli hediyeleşme alışkanlığı. 'Her zaman hediye alırım' diyen kadınların oranı yüzde 58 seviyesine ulaşırken, erkeklerde bu oran yüzde 46. Sonuçlar gösteriyor ki Babalar Günü'nde kız babaları daha şanslı. Kadınların her yıl düzenli hediye alma oranı erkeklerden 12 puan daha yüksek.

ONLİNE TERCİH EDİLİYOR

Alışveriş kanalı tercihlerinde katılımcıların yüzde 46'sı Babalar Günü alışverişini online kanallardan yapmayı planlıyor. Online alışverişi tercih edenlerin yüzde 65'i bunun temel nedeni olarak hız ve pratikliği gösterirken, avantajlı fiyatlar yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. Görünen o ki tüketiciler online kanalları daha ucuz olduğu için değil, daha az zaman aldığı için tercih ediyor.

"Hopi olarak perakende dünyasında bir sadakat programı olmanın çok ötesinde, 21 milyonu aşkın kullanıcımızdan gelen gerçek alışveriş ve etkileşim verilerini ileri analitik yetkinliklerle içgörüye dönüştüren bir teknoloji ve veri platformuyuz." diyen Hopi CEO'su Elif Ateşok Şatıroğlu, gerçekleştirilen bu araştırmalarla sadece kullanıcı eğilimini ölçmediklerini, aynı zamanda markalara gerçek zamanlı bir iç görü sunduklarını da belirtti. Şatıroğlu, "Perakende Raporumuzda da ortaya koyduğumuz gibi özel günler hala güçlü bir alışveriş motivasyonu yaratıyor ancak etkileri artık geçmişe göre daha farklı şekilleniyor. Babalar Günü araştırmamız da bunu destekliyor. Tüketiciler bu dönemlerde tek tip davranmıyor; farklı yaş grupları, kadınlar ve erkekler hediyeleşmeye farklı anlamlar yüklüyor. Kimi için ihtiyaçları karşılamak, kimi için düşündüğünü hissettirmek, kimi için ise doğru hediyeyi bulduğundan emin olmak ön plana çıkıyor. Bu nedenle markalar açısından asıl değer, özel günün kendisinden çok o günün arkasındaki motivasyonları anlayabilmek ve farklı müşteri segmentlerine bu iç görülerle yaklaşabilmek" diyor.