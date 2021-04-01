Her ay Esnaf Barometresi’yle geleneksel kanalın nabzını tutan REM People, şimdi de Türkiye’de ilk kez kasa önünde bulunan kategorileri yani ‘Sıcak Alan’ı araştırdı. Türkiye temsili bakkal, orta market ve kuruyemişçilerden oluşan 1000’e yakın noktada yapılan araştırmaya göre kasa önü, yüzde 45 ile en fazla sakız ve şekerden oluşuyor. Orta büyüklükteki marketler kasa önünde 69 ürün bulundururken bakkallar kasa önüne 68 ürün sığdırıyor.

Türkiye’de her ay geleneksel kanalın nabzını Esnaf Barometre araştırmasıyla tutan REM People, bu kez Türkiye’nin ilk ‘Sıcak Alan Araştırması’nı hazırladı. Bakkal, orta market ve kuruyemişçilerden oluşan 1000’e yakın noktada yapılan Türkiye temsili araştırmaya göre kasa önü yüzde 45 ile en fazla sakız ve şekerden oluşuyor. Orta marketler kasa önünde 69 ürün bulundururken bakkallar kasa önüne 68 ürün sığdırıyor.

1000’e yakın nokta araştırıldı

Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People, NUTS1 temsiliyetinde 12 bölgede yaptığı araştırmayla kasa önünde bulunan kategorilerin ve markaların performansını göstermeyi hedefledi. 804 bakkal, 124 orta market ve 57 kuruyemişçi ile toplam 985 nokta ziyaret edilerek, sıcak alanda bulunan ürünlere ait ön yüz bilgileri analiz edildi.

Türkiye’de sıcak alan hakkında ilk araştırmayı hazırladıklarını belirten REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei, “Bu çalışmayla esnafın en değerli alanının röntgenini çekmiş olduk. Markaların daha çok bulunmak istediği bu alanlar tüketicilere de kolaylık sağlıyor. Tüketiciler kasa önünde beklerken en çok ilgisini çeken ürünleri bu noktalardan seçiyor” diyor.

REM People’ın Sıcak Alan Araştırması’ndan çıkan ilgi çekici sonuçlar şöyle sıralanıyor:

TÜKETİCİ SPONTANE ALIŞVERİŞ YAPIYOR:

Araştırmaya göre tüketiciler alışverişin yüzde 75’ini spontane yapmayı seviyor. Bu durumda en çok sıcak noktalar öne çıkıyor.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜN VAR?

Noktaların sıcak alanında ortalama 68 ürün bulunuyor. 38 sakız & şeker, 13 tablet çikolata, 9 çikolata kaplamalı, 5 hazır kahve, 1 kuruyemiş & kahvaltılık bar ve 2 Sürpriz yumurta yer alıyor.

BAKKAL RAFI DA ZENGİN

Orta marketlerde sıcak alanda ortalama 68 ürün yer alıyor. Kuruyemişçilerde 67 ürün bulunurken bakkallar da sıcak alanda ortalama 65 ürüne yer verebiliyor.

EN ÇOK ŞEKER VE SAKIZ VAR

Sıcak alan önyüz dağılımında en fazla alan yüzde 45 ile sakız ve şeker kategorisine ait. En az önyüz ise yüzde 1 ile sürpriz yumurtalar ve kuruyemiş & kahvaltılık barlarda bulunuyor.

TABLET VE KAPLAMA ÇİKOLATA BİRLİKTE

Esnafın sıcak alanında tablet çikolatalar ve çikolata kaplamalı ürünler birlikte yer alıyor. Ancak tablet çikolata ve kahveler çoğunlukla birlikte sergilenmiyor.

EGE’DE ŞEKER, DOĞU ANADOLU’DA ÇİKOLATA KAPLAMALI ÜRÜNLER

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan araştırmaya göre coğrafi bölgelerdeki raf payları da değişkenlik gösteriyor. En çok sakız&şeker yüzde 49 ile Ege Bölgesi’ndeki esnafın sıcak alanında bulunurken en yüksek çikolata kaplamalı ürün payı yüzde 14 ile Doğu Anadolu’da bulunuyor.

BAKKALDA ŞEKER, MARKETTE KAHVE SEVİLİYOR

Sakız ve şeker kategorisi bakkal kanalını domine ederken, kahveler ve çikolata kaplamalı ürünler orta marketlerde daha fazla alan kaplıyor.