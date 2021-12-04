Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden biri olan KIKO Milano, 2015 yılında Doğuş Grubu ortaklığıyla Türkiye pazarına girmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de markanın yeniden yapılanması gündeme geldi. Markanın Türkiye’den çekilmediğini ve büyümeye devam edeceğini belirten Kiko Milano Türkiye Ülke Direktörü Deniz Yalçın Karadağ, “Marka Türkiye için bize franchise vererek işbirliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyabileceğimizi düşünüyor” dedi.

1997 yılında Milano’da kurulan ve o zamandan bu yana kozmetik ürünlerinin dünya çapında satılan KIKO Milano, güzellik trendlerini belirleyen ve onları herkes için erişilebilir kılan bir marka. 46 ülkede 950’den fazla mağazası bulunan KIKO Milano, 2015 yılında Doğuş Grubu ortaklığıyla Türkiye pazarına girdi. 2016 yılında mağaza açmaya ve büyümeye başladı. 2016 yılından bu yana da markanın Türkiye’ye yatırımı hiç durmadı. Şirketin Türkiye operasyonunda geçtiğimiz günlerde iş modelindeki bir değişikliğe gitti.

Türkiye pazarında güçlendirerek yoluna devam etmeyi hedefleyen marka, hisselerini Doğuş Grubu’na devretti. “Bunun açık bir şekilde büyük bir ortaklığın işareti olduğunu söyleyebiliriz. Doğuş Grubu olarak yıllar içinde KIKO Milano ile güçlü bir ortaklık geliştirdik ve marka, Türkiye için bize franchise vererek bunu bir sonraki seviyeye taşıyabileceğimizi düşünüyor” diyen Kiko Milano Türkiye Ülke Direktörü Deniz Yalçın Karadağ, markanın yerel bir ortak olarak Doğuş Grubu’na güvendiğini ve Türkiye’de yeni başlayan dönemle gerçekleşen gelişmelerin de aslında bunu kanıtladığını söylüyor.

DÖRT YENİ MAĞAZA AÇILACAK

KIKO Milano Türkiye’de, yüzde 51 Kiko Milano’ya yüzde 49’u Doğuş Grubu’na ait olan bir ortak girişimdi. Marka Türkiye özelinde değil tüm dünyada farklı bir yapılanmaya gitti. Bunun bir parçası olarak da marka Türkiye’de KIKO Milano’yu Doğuş Grubu’nun temsil etmesini uygun buldu. Bundan sonra Türkiye’de markayı Doğuş Grubu temsil edecek, tüm yatırımlar grup tarafından yapılacak ancak marka yönetimi yine global markaya bağlı olacak. Bu yeni yapılanmayla birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizdeki yatırımlar daha da hız kazanacak. Bunun adımları atılmaya başladı bile.

Öyle ki KIKO Milano’nun bugün Türkiye’de şu anda 12 mağazası var. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde 4 yeni fiziki mağaza daha açılacağını ifade eden Karadağ, “Galataport, Mall of Istanbul, İzmir İstinyepark ve Forum Bornova AVM’de mağazalar açacağız. Bunun yanı sıra Aralık 2021’de online mağazamızı da açıyoruz. Önümüzdeki yıllarda fiziki ve online mağaza dışında farklı formatlarda da kullanıcılarımızla buluşmak için çalışıyoruz. Satış nokta sayımızı önümüzdeki yıllarda katlayarak büyütmeyi planlıyoruz” diye anlatıyor.

İSTİHDAMINI YÜZDE 25 ARTIRACAK

Markanın fiziki satış noktaları Türkiye’nin 10 büyük ilinde olacak. Bugün markanın faaliyet gösterdiği İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir’in yanı sıra İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi büyük illerde de mağazalarını açılması planlanıyor. Online mağazalarıyla da Türkiye’de il bazındaki penetrasyonlarının yüzde 85 oranında olmasını hedeflediklerini de söyleyen Karadağ, şöyle devam ediyor: “Markamızı Türkiye’de büyütürken, kozmetik pazarını da büyütmeye yardımcı olacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Pazarın dengelerini değiştirme hedefimiz var ve önceliğimiz her zaman mükemmel müşteri deneyimi olacak.

2022’de istihdamımızı da yüzde 25 oranında artırmayı planlıyoruz.”

CİROSUNU ÜÇE KATLAYACAK

Türkiye’de operasyona başladıkları yılın en yüksek yatırımı yaptıkları yıl olduğunu da dile getiren Karadağ, “2022’ de yatırım anlamında rekor kırdığımız bir yıl olacak. Yatırımlarımız hem dijital hem de fiziki penetrasyonumuza yönelik gerçekleşecek. 2021’de 2020 ciromuzun iki katına çıktık. 2022’de ise birebir mağaza karşılaştırmasına göre pazar büyümesinin en az iki katı büyümeyi ve ciromuzu 2021’in üç katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye ekliyor.

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