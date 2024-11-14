ABD, 2024 ve 2025 için petrol fiyatı tahminini revize etti

EIA'nın "Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen ay bir önceki aya göre 2 dolar artarak 76 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki artışta, İran'a yapılan füze saldırısına karşı İsrail’in vereceği olası yanıtın, İran'ın petrol üretim kapasitesini veya ihracatını kısıtlayacağına dair piyasa endişelerinin etkili olduğu belirtildi.

İsrail'in askeri karşılığının İran'ın petrol altyapısını hedef almaması sebebiyle petrol fiyatlarının varil başına 71 dolara gerilediğinin ifade edildiği raporda, Orta Doğu'daki çatışmayla ilişkili risk priminin azalmış olmasına rağmen, durumun hala fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etki yarattığı kaydedildi.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 80,95 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 80,89 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 76,91 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 76,06 dolar, WTI ham petrolü ise 71,60 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 530 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 540 bin bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 620 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 660 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 103 milyon 130 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 350 bin varil olacağı tahmin ediliyor.