Brent petrol fiyatlarında gerileme ve dolar/TL'deki yatay seyirle birlikte akaryakıta çifte indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,06 TL'ye ; benzin ise 42,49 TL'ye geriledi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 42,49 TL
Motorin fiyatı: 40,01 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 42,58 TL
Motorin fiyatı: 40,08 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 43,50 TL
Motorin fiyatı: 41,05 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43,78 TL
Motorin fiyatı: 41,30 TL