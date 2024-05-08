ARA
Bist 100
10255,97
-0,78%
Bist 100
Dolar/TL
32,265
-0,0102%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6958
-0,0343%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0753
0,0023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2402,55
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzine 1.37 TL, motorine 1.24 TL gelen indirim geldi.

08 Mayıs 2024 | 10:34
Benzin ve motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında gerileme ve dolar/TL'deki yatay seyirle birlikte akaryakıta çifte indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,06 TL'ye ; benzin ise 42,49 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,49 TL

Motorin fiyatı: 40,01 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,58 TL

Motorin fiyatı: 40,08 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,50 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 41,30 TL

0
  • ALTIN GRAM - TL 2402,55 0,08%
  • ALTIN ONS 2316,1 0,09%
  • BIST 100 10255,97 -0,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,369 0,441%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37472 0,12892%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,9725 0,7987%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,265 -0,0102%
  • EURO/DOLAR 1,0753 0,0023%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6958 -0,0343%
  • STERLIN/DOLAR 1,24922 -0,12632%
Günün En Çok Okunanları
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
EPDK 6 şirkete lisans verdi
EPDK 6 şirkete lisans verdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
EPDK 6 şirkete lisans verdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL