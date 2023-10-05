Benzine yeni indirim geliyor

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.06 lira indirim yapıldı. 6 Ekim Cuma gününden itibaren 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 34.68 liraya geriledi. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 35.29 lira, İzmir'de 35.41 lira, Bursa'da 35.33 lira, Adana'da 35.72 lira, Diyarbakır'da 35.95 lira, Antalya'da 35.91 lira ve Trabzon'da 35.51 lira oldu.

Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.