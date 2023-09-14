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  • Benzine zam yapıldı (14 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzine zam yapıldı (14 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları)

Motorine gelen 2.06 liralık zammın ardından benzinin litre fiyatına bugün 1,65 TL zam yapıldı.

14 Eylül 2023 | 09:31
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Benzine zam yapıldı (14 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

Motorine yapılan zammın ardından benzin fiyatlarına da zam geldi. Benzinin litre fiyatına 14 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,65 TL zam yapıldı. Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 38,52 TL seviyesine çıkarıldı.

Motorin 40 lirayı aştı 

Motorin litre fiyatı dün yapılan zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında 39.98 liraya, Ankara'da 40.52 liraya, İzmir'de 40.71 liraya, Adana'da 40.96 liraya, Bursa'da 40.60 liraya, Diyarbakır ve Antalya'da ise 41.23 liraya çıktı.

Son yapılan zamla birlikte benzin fiyatları seçimlerden bu yana yüzde 94 zamlandı. Motorin fiyatlarında ise seçimden bu yana yapılan zam oranı yüzde 100'ü aştı.

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