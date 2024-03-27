ARA
Bist 100
8885,7
0,89%
Bist 100
Dolar/TL
32,2662
0,2376%
Dolar/TL
Euro/TL
34,898
0,0925%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0816
-0,1482%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2268,57
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

JPMorgan'dan petrol uyarısı

JPMorgan, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesini takiben Brent petrolün bu yıl 100 doları görebileceğini öngördü.

27 Mart 2024 | 13:11
JPMorgan'dan petrol uyarısı

Dünyanın önemli petrol ihracatçılarından Rusya, üretimde kesinti kararı aldı. Bu durum bir süredir düşüş ivmesi gösteren petrolde fiyat artışlarını yeniden gündeme getirdi.

Rusya'nın petrol üretiminde kesinti adımı, petrole ilişkin fiyat beklentilerini de artırmaya başladı. Rusya'nın kesinti adımına kadar petrol fiyatları düşüş yönlü hareket ediyordu.

Kesinti kararı sonrası JPMorgan'dan Brent petrol için fiyat uyarısı geldi. Kuruluş, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselebileceğini öngördü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2268,57 0,62%
  • ALTIN ONS 2186,89 0,38%
  • BIST 100 8885,7 0,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,319 -0,163%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36046 0,15423%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,202 -0,4567%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2662 0,2376%
  • EURO/DOLAR 1,0816 -0,1482%
  • EURO/TURK LIRASI 34,898 0,0925%
  • STERLIN/DOLAR 1,26088 -0,16035%
Günün En Çok Okunanları
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı sözleşmesi
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü verecek 7 şirket
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Afyon Çimento'nun (AFYON) temettü teklifi belli oldu
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL