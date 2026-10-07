Kısa vadede yükseliş, 2027’de düşüş: Arz kesintileri petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki petrol arzı ve ihracatının kademeli olarak artacağı beklentisine rağmen, bölgedeki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarını azaltması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklığın etkisiyle petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı eylülde ortalama 114 dolar oldu. Bu rakam, ağustos ortalamasının 23 dolar üzerinde gerçekleşti.

Raporda, Brent petrolün spot fiyatının bu yılın dördüncü çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar olacağı öngörülürken, söz konusu tahmin, geçen ayın raporunda öngörülenden 14 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.

Fiyat tahminindeki yukarı yönlü revizyonda, Orta Doğu'daki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarında düşüşe yol açması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklığın fiyatları yüksek tutması etkili olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte EIA, küresel petrol stoklarının yılın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,9 milyon varil azaldığını tahmin ederken, dördüncü çeyrekte de günlük ortalama 700 bin varil gerilemesini bekliyor.

Bu doğrultuda bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 96,32 dolar seviyesinde olması bekleniyor. EIA'nın önceki raporunda bu fiyat yaklaşık 91 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Texas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise bu yıl 88,21 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen ayki raporda, bu fiyat 84,65 dolar olarak belirtilmişti.

EIA, 2027’ye ilişkin petrol fiyatı tahminlerini de önceki rapora göre yukarı yönlü revize etti.

Brent petrolün ortalama varil fiyatının 2027'de 83,74 dolar, WTI petrolün ortalama varil fiyatının ise 79,74 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen ay Brent petrol için 73,74 dolar, WTI için 69,74 dolar öngörülmüştü.

Öte yandan EIA, söz konusu yukarı yönlü revizyona rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olacağı beklentisini koruyor.

Buna göre, alternatif güzergahların ve gemiden gemiye transferlerin daha fazla kullanılmasıyla Orta Doğu'daki petrol üretimi ve ihracatının kademeli olarak artması bekleniyor. Bölgedeki petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreği sonuna kadar çatışma öncesi ortalama seviyelere dönmesi öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Brent petrolün spot fiyatının 2027'nin ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 87 dolara, küresel petrol stoklarının yeniden artmasıyla yılın son çeyreğinde ise ortalama 74 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergahlardaki ham petrol akışlarında oynaklığın devam edebileceğini ve kısa vadeli fiyat hareketlerinin tahmin edilenden daha dalgalı seyredebileceğini öngörülüyor.

ABD'nin ham petrol üretiminde artış beklentisi

Küresel petrol üretiminin, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin etkisiyle bu yıl azalmasının ardından 2027'de güçlü şekilde toparlanması bekleniyor.

EIA, küresel petrol üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 5,2 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 8,5 milyon varil artacağını öngörüyor.

Küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 90 bin varil, 2027'de ise 109 milyon 550 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel üretimde gelecek yıl beklenen artışta, Orta Doğu'da çatışmalar nedeniyle devre dışı kalan üretimin yeniden devreye girmesinin yanı sıra diğer üretici ülkelerdeki arz artışlarının etkili olması bekleniyor.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bununla birlikte EIA verileri, Orta Doğu'da çatışmalar nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının azalmasıyla ham petrol üretiminin kademeli olarak toparlandığına işaret ediyor.

Buna göre, çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayısta günlük 10,9 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ağustosta günlük ortalama 5,8 milyon varile, eylülde ise 4,8 milyon varile geriledi.