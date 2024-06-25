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Motorin ve benzine zam yapıldı

25 Haziran itibarıyla benzine 1,98 kuruş, motorine 1,71 kuruş zam geldi.

25 Haziran 2024 | 09:10
Son Güncellenme: 25 Haziran 2024 | 09:10
Motorin ve benzine zam yapıldı

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapıldı.

Motorinin fiyatı 25 Haziran'dan geçerli olmak üzere 1,71 TL zamla 42,39 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı Şubat ayında 44,30 TL ile rekor seviyeye yükselmişti.

Benzinin litre fiyatı da 1,98 TL zamla 42,28 TL'ye yükseldi.

Son gelen zamların ardından yılbaşından bu yana motorinin litre fiyatına yüzde 14 zam gelmiş oldu. Benzinin litre fiyatı ise aynı dönemde yüzde 22 zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk beş ayında tüketici fiyatları yüzde 22,7 arttı.

 

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