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Motorine indirim geliyor

Motorinde, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.

13 Kasım 2023 | 09:59
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Motorine indirim geliyor

20 Ekim'de 93 dolar düzeyinde bulunan Brent petrolün varili 80 dolara kadar geriledi.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 38,02 liraya, Ankara'da 38,61 liraya, İzmir'de ise 38,82 liraya satılıyor. NTV) 

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