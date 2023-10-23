ARA
Bist 100
7765,36
3,39%
Bist 100
Dolar/TL
28,0679
0,2857%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8305
0,483%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0628
0,3162%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1783,9
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Petrol
  • Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? (23 Ekim 2023 Brent petrol fiyatı)

Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? (23 Ekim 2023 Brent petrol fiyatı)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,44 dolardan işlem görüyor.

23 Ekim 2023 | 09:41
0
Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu? (23 Ekim 2023 Brent petrol fiyatı)

Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 91,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,23 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Piyasalarda, çatışmanın genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu.

Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD yönetiminin geçen hafta, Venezuela petrolüne yönelik bazı yaptırımları askıya alması da arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,80 ile 92,63 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 90,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1783,9 0,05%
  • ALTIN ONS 1976,77 -0,24%
  • BIST 100 7765,36 3,39%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0679 0,2857%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8305 0,483%
  • EURO/USD 1,0628 0,3162%
  • INGILIZ STERLINI 1,22055 0,34076%
  • JAPON YENI 149,87 0,014%
  • KANADA DOLARI 1,36939 -0,15785%
  • RUS RUBLESI 94,309 -1,1954%
Günün En Çok Okunanları
Türk şirketinin çoğunluk hisselerini satın aldığı Alman firma
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ağaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluştu
GERİ
İLERİ
Türk şirketinin çoğunluk hisselerini satın aldığı Alman firma
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL