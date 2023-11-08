ARA
Bist 100
7841,46
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
28,523
0,2029%
Dolar/TL
Euro/TL
30,4239
-0,0437%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0672
0,0703%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1796,09
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Petrol
  • Petrol fiyatları neden temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü?

Petrol fiyatları neden temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü?

Brent petrolün varil fiyatı bugün erken saatlerde 81,27 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü. Peki petrol fiyatları neden düşüyor?

08 Kasım 2023 | 11:01
0
Petrol fiyatları neden temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü?

Dün 85,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar ay başından bu yana yaklaşık yüzde 6 düştü. WTI ise aynı dönemde yüzde 4 geriledi. Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail-Filistin çatışması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,27 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü.

Dünya genelinde artan resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dün, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 81,71 ile 81,83 dolar aralığının direnç, 81,23 ile 81,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.z

0
  • ALTIN GRAM - TL 1796,09 0,26%
  • ALTIN ONS 1958,58 0,07%
  • BIST 100 7841,46 -0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,523 0,2029%
  • EURO/TURK LIRASI 30,4239 -0,0437%
  • EURO/USD 1,0672 0,0703%
  • INGILIZ STERLINI 1,2223 0,0401%
  • JAPON YENI 151,329 -0,028%
  • KANADA DOLARI 1,38095 0,00941%
  • RUS RUBLESI 91,675 -0,5478%
Günün En Çok Okunanları
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
Bir sigara grubuna daha zam geldi
GERİ
İLERİ
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL