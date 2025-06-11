11 Haziran borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,80 puan artarak 9.686,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, 0,38 puan azalışla 9.658,93 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.630,53 puanı, en yüksek 9.733,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 9.686,11 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 24,76 puan ve yüzde 0,23 kazançla 10.758,14 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,88 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,46 ile sigorta oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından pozitif seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, anlaşmayla piyasalarda risk algısının azaldığını söyledi. Öngörülerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ifade eden analistler, ekonomik göstergelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

YARININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvurularının ve İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 338 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 338 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,0918, satışta 39,2484 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,1111, satışta 39,2678 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490 sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 artışla 67,70 dolardan işlem görüyor.