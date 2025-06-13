13 Haziran borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,34 puan azalarak 9.311,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,71 ve 353,42 puan azalışla 9.166,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.065,17 puanı, en yüksek 9.311,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 değer kaybıyla 9.311,88 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 213,87 puan ve yüzde 2,02 kayıpla 10.355,11 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 3,21 ve teknoloji endeksi yüzde 2,65 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile taş toprak oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Küresel piyasalardaki bu görünüm, BIST 100 endeksine de yansıdı.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 424 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 424 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 4 milyon 366 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,76, bileşik getirisi de yüzde 43,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,2272, satışta 39,3844 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,1889, satışta 39,3459 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 144,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 artışla 72,50 dolardan işlem görüyor.