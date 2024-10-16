16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,73 puan artarak 8.956,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,23 puan ve yüzde 0,13 azalışla 8.849,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.779,27 puanı, en yüksek 8.963,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 8.956,03 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 0,99 ve teknoloji endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,64 puan ve yüzde 1,09 kazançla 10.018,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla karışık seyrediyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, konut satışları, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

ECB'nin yarın yapacağı para politikası toplantısında faiz indirim sürecine devam etmesi beklenirken, bankanın üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



FAİZ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.