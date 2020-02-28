Gram altın ne kadar oldu? (28.02.2020)

Altın fiyatlarında son durum
Gram altının fiyatı bu sabah hafif gerileyerek 325 liraya indi.
Serbest piyasada gram altın alışta 325,86 lira, satışta 325,92 lira oldu. Çeyrek altın 536 ,39 lira, Cumhuriyet altını 2.208 bin liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1,624 dolardan işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye’ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
UZMANLARDAN KRİTİK ALTIN UYARISI
‘ALTIN 1,800 DOLARA TIRMANABİLİR’
Önceki haber Dış açık ocakta ikiye katlandı!
Sonraki haber TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?