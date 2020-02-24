Altın pozisyonları artırılabilir - Ekonomist

Altın pozisyonları artırılabilir
Uzmanlara göre, büyüme hikayesi ve sabit getirilerdeki düşük faizler, yatırımcıların hisse senetlerine olan talebini desteklemeye devam edebilir.
Küresel piyasalardaki düşük faiz ortamına ek olarak, koronavirüs salgının bir şekilde çözülebileceği, ekonomiye olumsuz etkilerinin de merkez bankalarının para politikalarıyla veya mali politikalarla telafi edilebileceği beklentiler arasında.
Bu da Gelişmekte Olan Ülkeleri cazip kılmaya devam edebilir. Bu nedenle portföydeki hisse ağırlığı yüzde 45 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam edebilir.
Portföyde altın ağırlığı yüzde 30 seviyesinde tutulabilir. Yatırımcıların altın pozisyonları korumalarını hatta bir miktar pozisyonların artırılmasını öneriliyor.
PİYASA GÜNDEMİ
25 ŞUBAT SALI: Almanya’da GSYİH rakamı açıklanacak.
27 ŞUBAT PERŞEMBE: ABD’de işsizlik maaşı duyurulacak.
28 ŞUBAT CUMA: Türkiye’de dış ticaret açığı açıklanacak.
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