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Altın ve faiz sevindirdi, dolar ve Euro üzdü: Yatırımcının yeni adresi ne?

TÜFE ile indirgendiğinde, mayıs ayı itibarıyla altın yıllık bazda 10 aydır, mevduat faizi de 3 aydır yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar ve Euro’nun kaybettirme serisi devam etti. Faizlerdeki artışla yatırımcılar son aylarda yeniden mevduat faizine yöneldi

11 Haziran 2025 | 11:26
Altın ve faiz sevindirdi, dolar ve Euro üzdü: Yatırımcının yeni adresi ne?

Dolar ve Euro diğer yatırım araçlarına oranla yatırımcısını üzmeyi sürdürüyor. Türk lirasının değer kazanması ve mevduat faizlerindeki artışla yatırımcılar son aylarda yeniden mevduat faizine yöneldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından reel getirileri hesaplanan finansal yatırım araçları arasında mayıs ayında yıllık bazda külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,87 ile öne çıkarken, mevduat faizinin reel getirisi de yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçti.

DOLAR VE EURO’DA KAYIP SERİSİ

  • Bu dönemde dolar ve Euro ise TÜFE ile indirgendiğinde, sırasıyla yüzde 11,14 ve 7,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
  • Dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda 22 aydır, Euro ise benzer şekilde 14 aydır reel getiri sağlamıyor.
  • Dolar ve Euro’nun aksine altın ve mevduat faizi ise yatırımcısını sevindirmeyi sürdürdü.
  • Altının yıllık bazda reel getiri sağladığı ay sayısı 10'a, mevduat faizinin kazandırdığı ay sayısı 3'e ulaştı.
  • Öte yandan, BIST 100 endeksinde kayıp serisi 10 ayı, devlet iç borçlanma senetlerinde 26 ayı buldu.

 

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Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
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