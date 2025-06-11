Dolar ve Euro diğer yatırım araçlarına oranla yatırımcısını üzmeyi sürdürüyor. Türk lirasının değer kazanması ve mevduat faizlerindeki artışla yatırımcılar son aylarda yeniden mevduat faizine yöneldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından reel getirileri hesaplanan finansal yatırım araçları arasında mayıs ayında yıllık bazda külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,87 ile öne çıkarken, mevduat faizinin reel getirisi de yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçti.

DOLAR VE EURO’DA KAYIP SERİSİ