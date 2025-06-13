Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artarak 39,4380 liraya, Euro da yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "fon sepeti" fonları oldu.