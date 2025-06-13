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Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 gerilerken, altının gram fiyatı yüzde 4,22, dolar/TL yüzde 0,56, Euro/TL yüzde 1,94 artış kaydetti.

13 Haziran 2025 | 19:21
Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.

  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artarak 39,4380 liraya, Euro da yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "fon sepeti" fonları oldu.

 

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  • ALTIN GRAM - TL 4335,99 1,19%
  • ALTIN ONS 3422,7 1,06%
  • BIST 100 9311,88 -2,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,015 0,363%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35691 -0,24591%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,71 -0,2406%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3968 0,1114%
  • EURO/DOLAR 1,1563 -0,1968%
  • EURO/TURK LIRASI 45,6119 -0,2403%
  • STERLIN/DOLAR 1,36004 -0,08852%
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Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
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