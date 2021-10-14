ABD şu anda Bitcoin madencileri için en gözde yer ve Çin’i ilk kez geçti. Cambridge Alternatif Finans Merkezi’ne göre, Bitcoin hash gücünün üçte biri ABD’de ve Eylül 2020′ye göre %428′lik bir artış var. Paylaşılan bilgilere göre, Çin’in “hash oranı” olarak bilinen küresel bitcoin ağına bağlı bilgisayarların gücündeki payı Mayıs’ta yüzde 44 iken birkaç ay içinde yüzde sıfıra düştü. Çin’in payı 2019’da ise yüzde 75 gibi yüksek bir orandaydı.

Cambridge Üniversitesi’nden yayınlanan yeni veriler büyük madencilik göçünü işaret ediyor. Verilere göre madencilerin hash oranının %35,4′ü Amerika Birleşik Devletleri’nde. Henüz birkaç ay önce bu oran yüzde 17 civarındaydı. Yaşanan durum Eylül 2020′ye göre %428′lik bir artış anlamına geliyor. 12 ay önce Çin bu alanda ilk sıradaydı. Ancak Pekin’in yönetiminin kripto paralara yönelik kısıtlamaları tablonun değişmesine yol açtı. Madencilerin Çin’den büyük göçü ABD’nin zirveye çıkmasıyla sonlandı. Londra merkezli veri analisti olan Boaz Sobrado, “Çin’in bitcoin’i kontrol ettiğine dair tüm anlatılar artık tamamen bitti” görüşünde. ABD, yeni adres arayan bitcoin madencileri için cazip bir seçenek. ABD’de bazı eyaletler düşük enerji fiyatlarıyla bir cazibe merkezi. ABD ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da iç içe. Özellikle Teksas eyaleti zengin enerji kaynakları, düşük enerji fiyatları ve eyalet yetkililerinin kripto paraya yönelik olumlu yaklaşımıyla madenciler için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Core Scientific’in kurucu ortağı Darin Feinstein, son 18 ayda Amerika’da madencilik altyapısında ciddi bir büyüme olduğunu söylüyor. Feinstein, “Çoğunlukla ABD’de olmak üzere Kuzey Amerika’ya taşınmak isteyen madencilik operasyonlarında büyük bir artış olduğunu fark ettik” diye devam ediyor. Mayıs 2020′den Aralık 2020′ye kadar üretilen yeni ekipmanların çoğunun ABD ve Kanada’ya sevk edildiği de bilinenler arasında. Kazakistan, tüm kripto madenciliğinin %18,1′i ile küresel bitcoin madenciliği pazarındaki payı açısından ABD’nin hemen arkasında. Ucuz ve bol miktarda enerji sağlayan ülke kripto madencileri için ikinci adres oldu. Bununla birlikte, birkaç madencilik uzmanı CNBC’ye, Çin’e komşu olan Kazakistan’ın daha uzun bir batı göçü için geçici bir mola yeri olduğunu düşündüklerini söylüyor. Eski nesil madencilik ekipmanlarına sahip madencilerin Kazakistan, Rusya ve Venezuela gibi ülkelere gittiği belirtiliyor. Bazı büyük madencilerin kısa vadede eski nesil ekipmanlarla bu ülkelere gittiği ancak eski nesil makineler hizmet ömürlerinin sonuna ulaştıkça,

yeni makinelerin daha istikrarlı, enerji açısından verimli ve yenilenebilir yerlerde kullanılacağı görüşü de hakim. ABD ve Kazakistan’ın ardından sıralamada Rusya da 3. durumda Luxor Tech İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Alex Brammer Ağustos ayında yaptığı değerlendirmede “Bence Kuzey Amerika hash oranından aslan payına sahip olmaya devam ediyor ama Rusya, Kuzey Avrupa, İzlanda, Güney Amerika’da Venezuela, El Salvador, Paraguay ve Uruguay gibi yerlere doğru da gidiyor. Madenci ağının dağılımında inanılmaz bir artış var” demişti.