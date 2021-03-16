Globaldeki riskten kaçma eğilimi, ABD tahvilleri ile dolardaki yükselişle birlikte piyasalarda dalgalı seyir izleniyor. Bu süreçte borsa, dolar, faiz ile altına yönelik beklentileri ve uzmanların portföy önerilerini sorduk.

Yakın vadede hisse ve TL mevduat ağırlıklı portföy öne çıkıyor. Yüksek tahvil faizleri nedeniyle küresel risk iştahındaki daralma piyasaları şekillendiriyor. Aşılamaların yoğunluğu ve teşvik paketi beklentileri ise iyimserliğin destek noktalarını oluşturuyor.

Küresel gelişmeler bu yönde seyrederken, içeride de enflasyon oranları ile faiz kararı yol haritasında belirleyici oluyor.

Borsa İstanbul 1.550’nin üzerini test ederken, ABD tahvil faizlerindeki yukarı eğilim ve bunun gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine negatif etkileri TL’ye de yansıyor. Teknik açıdan 7,40 seviyesinin üzerindeki bölge riskli bulunuyor.

Gösterge faizde yüzde 15 seviyesi korunurken, altının ons fiyatı 1.700 sınırında. Bu gelişmeler doğrultusunda portföylerin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini uzmanlara sorduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.