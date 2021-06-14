Geçen hafta BİST-100’de nispeten güçlü görülen 1.470 direnç bölgesi altındaki seyir sürerken teknik görünümde değişim yaşanmadı.

BİST-100’de yukarı eğilimin belirginleşmesi için 1.440 üzerindeki kapanışın ardından 1.470 seviyesi üzerinde kapanışının gerekli olduğu vurgulanıyor.

BİST-100’de düşüş öncesi son yatay kanalın alt sınırı olan bu seviye üzerine geri dönüşün, olumlu teknik görünümün kuvvetlenmesi ve yeni bir yukarı hareketin başlangıcı olarak değerlendirilebileceği kaydediliyor.

Global olarak, likidite koşullarının hisse piyasaları üzerinde pozitif etkisinin haziran ayının kalan süresinde de süreceği öngörülüyor.

Yatırım kararı verirken hisselerin getiri/risk analizinin de yapılması önerilirken yatırımcıların risk algısına bağlı daha dengeli bir portföy dağılımını tercih etmeleri önerisi ise korunuyor.

PİYASA GÜNDEMİ

14 HAZİRAN PAZARTESİ

TCMB, cari açık verilerini duyuracak.

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA

FED faiz kararı paylaşılacak.

17 HAZİRAN PERŞEMBE

TCMB faiz kararını açıklayacak.