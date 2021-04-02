Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,99 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en yüksek 8,2908 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajının devam ettirilmesi ile düşüşe geçerek günü de yüzde 1,6 değer kaybıyla 8,1195’ten kapattı.

Bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, yaklaşık bir haftanın ardından 8’in altına inerek 7,9880’i gördü. Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,4 altında 7,9940’tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,3 azalışla 9,4370’ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kaybıyla 11,0750’den satılıyor.

Düşüşünü 3’üncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi 92,9 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi de 1,1780 seviyelerinde yatay hareket ediyor.