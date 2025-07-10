Dolar/TL güne nasıl başladı? 10 Temmuz 2025

Dün 39,5570-40,0830 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,0430'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 40,0400'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,1290'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 54,6360'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, Fed yetkililerinin Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

Tutanaklarında bu yıl bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesi risk iştahını artırsa da, ABD'nin diğer ülkeler arasındaki ticaret konularına ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, tutanaklarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.