Dolar/TL güne nasıl başladı? 11 Temmuz 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 40,0730'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,1720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,0140'dan ve sterlin/TL ise yatay seyirle 54,5050'den satılıyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.
ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ederken, bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.
Tarifelerin ABD'deki enflasyonist etkisinin yılın son çeyreğinde ortaya çıkması beklenirken, Fed yetkililerinin açıklamalarında Bankanın para politikasında atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranıyor.