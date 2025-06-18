Emtia piyasasında şekerin tadı kaçtı

Son dönemlerde emtia piyasasında tarım grubundaki ürünlerde dalgalı bir seyir görülürken, şeker fiyatlarında uluslararası piyasalarda sert düşüşler görülüyor. Şekerin libre fiyatı, ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de 0,1626 dolarla Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Bu gelişmelerle, şeker fiyatlarında ay sonuna göre yüzde 4'ün, yılbaşına göre de yüzde 15'in üzerinde kayıplar görüldü.

Şeker fiyatları, özellikle şeker arzının aratacağına yönelik beklentilerle birlikte sert düşüş gösterdi. Küresel şeker arzının iyileşmesine ilişkin görünüm fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Tarım Bakanlığının (USDA), küresel 2025/26 şeker üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Hindistan, Tayland ve Brezilya'da üretimin artabileceğine yönelik öngörüler özellikle şeker fiyatları üzerinde baskı unsuru olan önemli faktörler arasında yer aldı.

Hindistan'da bu yıl muson yağmurlarının normalin üzerinde olabileceğine yönelik öngörüler şeker üretiminde arz fazlası olabileceğine yönelik tahminleri öne çıkaran sebepler arasında yer aldı.

İran ve İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle artan talep endişeleri, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

ÇİN'İN ALIMLARI YAVAŞLADI

Çin'in kısıtlı alımları ve Endonezya ile Bangladeş'ten yapılan ithalatın yavaşlaması da şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı daha da artırıyor.

Uzmanlar, şeker fiyatlarındaki düşüşte, iyi hava koşullarının etkisiyle üretimin artacağına yönelik beklentilerin etkili olduğuna dikkati çekiyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, "Şeker fiyatlarındaki düşüşte en basit açıklama Asya, Orta Amerika ve Brezilya'daki iyi hava koşullarıdır." dedi.

Hansen, bu bölgelerdeki iyi hava koşullarının mahsul yetiştirmeyi ve şeker üretimini desteklediğini ifade etti.

Tarım, orman ürünleri, metaller ve madencilik pazarlarında emtia fiyat raporlama hizmeti sunan Londra merkezli Fastmarkets Tarım Kıdemli Analisti Tore Alden de şeker fiyatlarının Brezilya gibi şeker üretilen önde gelen bölgelerindeki iyileşen hava koşullarından olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Brezilya'da mısır bazlı etanol üretiminde bir değişim ve büyüme oldu. Genellikle etanolü şekerden ürettikleri için, muhtemelen Brezilya'dan ihracat pazarına geçmişe göre daha fazla şeker sunuldu." ifadelerini kullanan Alden, La Nina hava koşullarının ardından normal hava koşullarına dönülmesinin de şeker fiyatlarında düşüşü tetiklediğini dile getirdi.