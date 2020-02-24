Euro/dolar paritesi düşüş eğiliminde - Ekonomist

Euro/dolar paritesi düşüş eğiliminde
Euro/dolar paritesinde aşağı hareket sürüyor. 1,0830 desteğinin kırılması ile son 20 yılın ana trendi olan 1,0750 ana desteği takip ediliyor.
1,0750’nin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda paritede teknik açıdan çok daha güçlü bir zayıflık oluşacağı düşünülüyor.
CFTC vadeli işlem pozisyonlarında yatırımcıların ağırlıklı olarak Euro short pozisyon taşıması, piyasa beklentisinin iyimser olmadığını teyit eder nitelikte.
Teknik olarak paritenin 1,0790 seviyesinde belirleyici olmaya devam ediyor.
1,0810 direnç seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,0770, 1,0750 ve 1,0720 seviyeleri takip edilebilir.
Yukarıda ise 1,0810, 1,0830 ve 1,0850 direnç seviyeleri takip edilebilir.
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