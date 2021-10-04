Borçların yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmaları devam eden Çinli emlak şirketi Evergrande’nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.

Çin’in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group’un Hong Kong Borsası’nda işlem sıraları kapatıldı.

China Evergrande Group ve Evergrande Property Services Group tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda hisse senetleri ve şirketlerle ilişkili yapılandırılmış ürünlerin işlem sıralarının sabah saat 04.00 itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamalarda işlemlerin durdurulma nedenlerine yer verilmedi.