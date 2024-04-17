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FED Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Fed Başkanı Powell, son verilerin, enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini belirterek, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etti.

17 Nisan 2024 | 08:21
FED Başkanı Powell'dan faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin geçen yılki performansının "oldukça güçlü" olduğunu anımsattı.

Artan arzın güçlü büyümeyi, harcamaları ve istihdamı desteklemesi ve enflasyondaki kayda değer düşüş nedeniyle geçen yıl yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme elde ettiklerini dile getiren Powell, "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor." diye konuştu.

Powell, iş gücü piyasasının daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğine işaret ederek işçilere ve işletmelere yönelik anketlerin, iş gücü piyasasının normalleştiğini gösterdiğini dile getirdi.

Fed'in incelediği önemli verilerden biri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin tahminlere göre mart ayında yıllık bazda şubattaki yüzde 2,8'den çok az değiştiğini belirten Powell, üç ve altı aylık enflasyon ölçümlerinin bu seviyenin üzerinde olduğunu kaydetti.

"Daha fazla güvene ihtiyacımız var"

Powell, para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enflasyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı.

"Son veriler, bize açıkça daha fazla güven vermedi; bunun yerine bu güvene ulaşmanın muhtemelen beklenenden daha uzun süreceğini gösteriyor." ifadesini kullanan Powell, bununla birlikte para politikasının karşılaştıkları risklerle baş edebilmek adına iyi bir konumda olduğunu dile getirdi.

Powell, yüksek enflasyon devam ederse mevcut kısıtlama seviyesini gerektiği kadar koruyabileceklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, kısıtlayıcı politikanın sürmesine ve verilerin rehberlik etmesine izin verilmesinin uygun olacağını vurguladı.​​​​​​​

Enflasyondaki mevcut duruma, aşırı ısınan talebin yol açmadığını söyleyen Powell, 2023'te arz tarafının toparlandığını hatırlattı.

"Enflasyondaki düşüşün sürdürüleceğine dair kanıt arıyoruz"

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem de enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini, dolayısıyla doğru yönde ilerlemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Ülkede yılın ilk çeyreğinde toparlanmaya başlayan büyümenin oldukça güçlü göründüğünü ifade eden Macklem, büyümenin yıl boyunca devam edeceğini düşündüklerini anlattı.

Macklem, son birkaç enflasyon verisinde oldukça iyi sonuçlar aldıklarına işaret ederek, "Enflasyonda bir miktar düşüş ivmesi var. Ve bence bu, ekonominin arz fazlası olduğu ve fiyat baskılarını hafiflettiği gerçeğini yansıtıyor. Kesinlikle bunun sürdürüleceğine dair kanıt arıyoruz. Şu anda aradığımız şey bu." dedi.

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