ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin büyük oranda azaldığını kaydederek, “Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım’da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Powell, Fed’in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğine değinen Powell, buna karşılık 2021’in geri kalanında ekonomik büyümenin yüksek olmasını beklediğini söyledi.

Powell, tam istihdam seviyesinin yakalanamadığını belirterek, ekonominin hala faiz artışını gerektirecek yerden uzakta olduğunu dile getirdi.

Varlık alımlarının etkisinin büyük oranda azaldığını ifade eden Powell, “Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sonlanmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım’da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Powell, varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili sürecin faiz artışıyla ilgisinin bulunmadığına dikkati çekerek, Fed yetkililerinin yarısının 2022’de faiz artışı beklediğini ve bu konuya ilişkin yol haritasında da önemli farklılaşma görmediğini kaydetti.

Faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çeken Powell, “Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek.” değerlendirmesinde bulundu.

Jerome Powell, gerekmesi durumunda varlık alımlarının yavaşlatılıp hızlandırılabileceğini belirterek, atılacak adımların kademeli olacağını söyledi.

Çinli emlak devi Evergrande krizinin Çin’e özel bir problem olduğunu ifade eden Powell, ABD’deki kurumsal şirketlerin iflas oranının oldukça düşük olduğunu hatırlattı.

Powell, ABD Hazinesi’nin borç sınırına ilişkin problemi çözmesinin hayati oluğunu vurgulayarak, Fed’in temerrüt durumunda piyasaları ve ekonomiyi tamamen korumasının mümkün olmadığını aktardı.

“Bizim için gerçek sınav enflasyonun yüzde 2 çevresinde çıpalanması”

Enflasyon beklentilerinin beklenmedik yönde hareket etmesi halinde Fed’in yanıt vermekten geri durmayacağına değinen Powell, “Bizim için gerçek sınav enflasyonun yüzde 2 çevresinde çıpalanması.” ifadelerini kullandı.

Powell, anketlere göre hanehalkının kısa vadede fiyat artışı beklerken, uzun vadede fiyat artışı beklemediğini dile getirdi.

Fed’in enflasyon hedefinde istediğinden daha fazlasını elde ettiğine değinen Powell, ekonomide ise önemli derecede durgunluk olduğunu ve fiyatların şu anda hedeflerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Powell, bilanço konusunda bir karar almadıklarını kaydederek, Fed’in dijital para ihracını proaktif şekilde değerlendirdiğini de bildirdi.