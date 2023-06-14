ARA
Bist 100
5360,77
0%
Bist 100
Dolar/TL
23,5992
0,15%
Dolar/TL
Euro/TL
25,5305
0,0017%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0819
-0,1569%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1469,21
-0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fed faiz kararını açıkladı... 15 ay sonra ilk

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

14 Haziran 2023 | 22:27
0
Fed faiz kararını açıkladı... 15 ay sonra ilk

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Böylece Fed, politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tuttu.

Yüksek enflasyon karşısında Mart 2022'den bu yana 10 faiz artırımına gidilmişti

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti.

Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı. Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yüzde 4 olarak kaydedilmişti.

Fed Başkanı Powell, "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." açıklamasında bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1469,21 -0,14%
  • ALTIN ONS 1936,41 -0,28%
  • BIST 100 5360,77 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,5992 0,15%
  • EURO/TURK LIRASI 25,5305 0,0017%
  • EURO/USD 1,0819 -0,1569%
  • INGILIZ STERLINI 1,26515 -0,10699%
  • JAPON YENI 141,255 0,83%
  • KANADA DOLARI 1,33273 0,02927%
  • RUS RUBLESI 84,36 0,4286%
Günün En Çok Okunanları
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Almanya'dan Türkiye ile ilgili vize reddi kararı
Almanya'dan Türkiye ile ilgili vize reddi kararı
Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'
Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
YouTube'da para kazanmanın koşulları değişti
GERİ
İLERİ
Şifre paylaşımını kaldırdı, 4,5 yılın rekoru kırıldı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Almanya'dan Türkiye ile ilgili vize reddi kararı
Asgari ücret, faiz, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Almanya'dan Türkiye ile ilgili vize reddi kararı
Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'
7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Almanya'dan Türkiye ile ilgili vize reddi kararı
Biden'a 'yasa dışı para alışverişi' suçlaması... 'Ses kayıtları var'
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL