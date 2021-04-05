HSBC Global Research raporunda, Aselsan için hedef fiyatını yükseltirken, tavsiyesini ise AL yönünde güncelledi.

HSBC Global Research bu sabah yayınladığı Aselsan raporunda şirket için yüksek büyüme ve ikna edici değerleme notunu aktardı. Kurum Aselsan için hedef fiyatını 18.60 TL’den 19.50’ye yükseltirken, getiri potansiyelini yüzde 30.4 olarak belirledi. Tavsiyesini ise AL yönünde güncelledi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre güçlü büyüme ve yabancı para avantajının hissedeki geri çekilmelerde alım fırsatı sağladığı, ekonomik veya askeri yaptırımların en önemli risk unsuru olduğu belirtildi.

Raporda “Türkiye piyasalarındaki negatif görünüm Aselsan hisselerini de baskılıyor. Aselsan hisseleri aylık bazda yüzde 12, yıllık bazda yüzde 18 gerilerken aynı dönemde sırasıyla yüzde 7 ve 13 gerileyen BIST100’e göre daha zayıf performans sergiledi. Küresel savunma sanayi hisseleri 14x Fiyat/Kazanç ve 11x EV/EBITDA ile işlem görürken, Aselsan’da bu oranlar P/E’de 7.1x ve EV/EBITDA’da 6.7x seviyesindedir.” dendi. Defansif sektör olması, kuvvetli yönetilen FX uzun pozisyonları ve güçlü büyüme potansiyelinin HSBC’nin notunda Aselsan için iyi bir fırsat olduğu aktarıldı.

Ayrıca şirketin hali hazırda 9.5 milyar dolarlık devam eden projesinin, yüzde 20 üzerinde Favök marjına işaret edebileceği paylaşıldı.

Operasyonel cephede; kısıtlı bütçe kaynakları, alacaklardaki azalma ve net nakit performansının son iki yılda takip edilen negatif başlıklar olduğu, makro tarafta yatırımcılar nezdinde son dönemlerde fark edilen potansiyel riskin ekonomik ve askeri yaptırımlar olduğu belirtildi.

“2020 yılında zayıf siparişler ve Ar-Ge odaklı büyük projelerin yavaşlaması büyümeyi etkileyen faktörlerdi.” diyen kurum 2020 yılındaki trendin mevcut yılda tersine dönmesini bekliyor. 2021’de yeni siparişlerin 2 milyar dolar civarında olması ve gelir büyümesinin yıllık bazda yüzde 39 olması tahmin ediyor.

Finansal ve değerleme beklentilerini paylaşan kurum Aselsan için; 2021 yılında 22.4 milyar TL, 2022’de 28.2 milyar TL ve 2023 sonunda 33.9 milyar TL gelir bekliyor. Kurum net kâr beklentisini 2021, 2022 ve 2023 yılları için sırasıyla; 4.8 milyar TL, 5.2 milyar TL ve 5.7 milyar TL olarak tahmin etti.