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ING Bank'tan Türkiye için faiz tahmini

ING Bank ekonomistlerine göre, Merkez Bankası bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37,5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırıma gidecek.

20 Kasım 2023 | 11:14
Son Güncellenme: 20 Kasım 2023 | 11:20
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ING Bank'tan Türkiye için faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Banka politika faiz kararını perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Piyasada faiz artırımına yönelik beklenti oluşurken, uluslararası kuruluşlardan da tahminler gelmeye başladı. Merkez Bankası, ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e çekmişti. 

ING Bank’ın ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artırımıyla hız keseceğini tahmin etti. 

Ekonomistlerin analizinde şunlar yer aldı: 

Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi. Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37,5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustostan bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü. ING Bank ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı bir gelişmekte olan ülke raporunda, TCMB’nin 250 baz puanlık iki artırım sonrası faizi yüzde 40 oranında duracağını öngörmüştü.

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