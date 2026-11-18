1951’den bu yana triko ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren Mısırlı da bugün bu mirası geleceğe taşımanın yollarını arıyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 mağazası bulunan marka, 120 kişilik ekibiyle yıllık 100 bin adedin üzerinde üretim kapasitesine sahip. Üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını Türkiye’de gerçekleştiren Mısırlı, köklü üretim kültürünü modern perakende yapısıyla birleştirmeye çalışıyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

“Geçmişimize bağlıyız ama geçmişte yaşayan bir marka olmak istemiyoruz” diyen Mısırlı CEO’su Emir Türkmen, bir yandan markanın 75 yıla yaklaşan birikimini korumayı, diğer yandan da değişen tüketici beklentilerine cevap verecek yeni bir marka dünyası oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.

20 mağazaya ulaşacak

Mısırlı, 2026 sonunda 13 mağazaya ulaşmayı, 2026-2027 döneminde ise mağaza sayısını 20’ye çıkarmayı planlıyor. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Konya, Kayseri, Trabzon ve Gaziantep gibi şehirler de yatırım gündeminde. Üstelik tüm mağazaların şirket bünyesinde yönetilmesi, marka deneyimini doğrudan kontrol etme tercihini ortaya koyuyor.

Bugün toplam satışların yaklaşık yüzde 45’ini oluşturan triko, markanın en güçlü uzmanlık alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Satışların yüzde 70’i kadın, yüzde 20’si erkek ürünlerinden, yüzde 10’u ise aksesuarlardan geliyor. Markanın tasarım diliyle doğal bir bağ kuran kategorilerde ilerlemek istediklerini belirten Türkmen, yalnızca belirli bir ürün grubuyla anılan bir marka olmanın ötesine geçmeyi ve müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen daha bütünlüklü bir yaşam tarzı markasına dönüşmeyi planladıklarından söz ediyor.

Büyüme planının bir diğer ayağını uluslararasılaşma oluşturuyor. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve Kazakistan, Mısırlı’nın değerlendirdiği öncelikli pazarlar arasında. Şirket, bu açılımı yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden değil, e-ticaret kanalıyla da gerçekleştirmeyi hedefliyor. Online satışların toplam satışlar içindeki payı bugün yaklaşık yüzde 27 seviyesinde. Son iki yılda e-ticarette yüzde 50 büyüme kaydeden marka, global ölçekte bu kanalı 2,5 kat büyütmek istiyor.