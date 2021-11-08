Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya’da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi’ne katılan Kurtuluş, AA muhabirine, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blockchain ve kripto paralarla ekonomi kurgusunun değiştiğini ifade eden Kurtuluş, rezervlere dayalı ekonomilerden işleme dayalı ekonomilere geçildiğini vurguladı.

Kurtuluş, varlığın ve değerlerin el değiştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, “Girişimcilerle bockchain teknolojisini konuştuk. Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Bu alana ‘alım satım’ olarak bakmamak lazım, bir de bunun altyapısı ve ne üretilir onu konuşmamız lazım. Finansal teknoloji şirketlerimizin olması önemli. Finansal teknoloji alanında Türkiye çok hızlı gelişiyor, şirket sayısı çok arttı. Bankaların yapısı hantal, finansal teknoloji şirketleri startuplar daha seri. Büyük bir değer yarattılar.” diye konuştu.

KRİPTO PARADA CÜZDAN UYARISI

Kripto para yatırımcısına yönelik önerilerini sıralayan Kurtuluş, şöyle konuştu: