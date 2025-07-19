Küresel piyasalar iyi gelen bilançolardan güç buluyor

Dünya genelinde ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, bilanço döneminde büyük oranda tahminlerin üzerinde gerçekleşen şirket ve banka karlılıkları pay piyasalarında risk iştahını önemli ölçüde artırdı.

Hafta başında başlayan bilanço döneminde ABD'de büyük bankaların ikinci çeyrek finansal sonuçları ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etti. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın performansları, özellikle artan gelir ve karlılık rakamlarıyla dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell üzerindeki "faiz indirimi" baskısı artıyor

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimlerinde geç kaldığını gerekçesiyle "çok geç" olarak nitelendirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, dün beklentilerden güçlü gelen perakende satış verileri ve işsizlik maaşı başvurularının gerileme kaydetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika rakamlar çıktı." ifadesini kullandı. Trump, Fed Başkanı Powell'a faizleri düşürmesi çağrısı yaptı.

Fed yetkililerinden "temkinli" mesajları

Bunun yanı sıra tarifelerin enflasyonist etkisinin görülmeye başlamasının ardından gözler Fed yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Dün, Fed yetkilileri faiz indirimleri konusunda "temkinli" mesajlar verdi.

ABD'de 3 yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında dijital varlıklara ilişkin 3 yasa tasarısını onayladı.

CLARITY olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 134'e karşı 294 oyla kabul edildi. Tasarı, dijital varlıklar için genel düzenleyici belirsizliklerin giderilmesini ve sektöre net kurallar getirilmesini içeriyor.

Sektörün ABD'de büyümesini teşvik etmeyi hedefleyen tasarı ile hem tüketicinin korunması hem de kripto şirketlerinin ABD'de faaliyet göstermesini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Kısaca GENIUS olarak bilinen "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti. Tasarı, sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı ve sabitcoin piyasasının şeffaflığı ile hesap verebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) çıkarılmasını engellemeyi amaçlayan "Anti-CBDC" yasa tasarısı da Temsilciler Meclisi'nde 210'a karşı 219 oyla kabul edildi.

Dolar endeksi güçlü durmaya devam ediyor

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,44'e geriledi.

Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceği ihtimallerinin artmasıyla dolar endeksi 99 seviyelerine yakın durmayı sürdürürken, altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 339 dolara inmesinin ardından şu sıralarda düşüşünü sürdürerek 3 bin 335 dolarda bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 69 dolardan işlem görüyor.

Kurumsal tarafta dünyanın önemli yarı iletken üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), 2025’in ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 artırdı. TSMC’nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 13,5 milyar dolar yükseldi. Şirketin ABD’de işlem gören hisseleri dün yüzde 3,4 yükseldi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,54, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,52 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları dün bilanço dönemi iyimserlikleri ve ABD ile ticaret anlaşması yapılmasına yönelik artan beklentilerle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak cari işlemler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Başkan Trump, ülkesinin olası ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, Hindistan ile yeni bir ticaret anlaşmasının çok yakın olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile de benzer bir anlaşmanın mümkün göründüğünü söyledi.

Öte yandan Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun, birliğin 2028-2034 dönemi bütçesinin 2 trilyon avroya çıkarılması planını "kabul edilemez" buldu. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun bütçe planlarını eleştirdi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2’ye ulaştı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,51, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında karışık bir seyir hakimken, Japonya'da enflasyonun dirençli kalmaya devam etmesi bölge piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırıyor. Ülkede, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterirken, yıllık olarak yüzde 3,3 yükseldi. Çekirdek TÜFE'deki artış da yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada döviz kurlarında aşırı oynaklığına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ayrıca ülkede 20 Temmuz'da Danışman Meclisi seçimleri yapılacak.

Öte yandan Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin haber akışı takip ediliyor. Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ülkesinin ABD ile ticari bağlarını sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişim durumuna geri getirmek istediğini belirtti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

VİOP'ta endeks kontratı akşam seansında sınırlı yükseliş gösterdi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kazanarak 10.370,80 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre sınırlı yükselişle 12.051,00 puanda işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, haziran ayı konut başlangıçları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi