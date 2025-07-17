Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Ülkenin büyük bankaları ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, nisan-haziran döneminde Bank of America'nın net karı yüzde 3, Morgan Stanley'nin net karı yüzde 15 ve Goldman Sachs'ın net karı yüzde 22 artış gösterdi.

Karı beklentileri aşan Johnson & Johnson'ın hisseleri de yüzde 6'dan fazla yükseldi.

Avrupa borsaları geriledi

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir izlendi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin ABD gümrük tarifesi politikasının etkisiyle ikinci çeyrekte ivme kaybettiğini belirtti.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında ise pozitif bir seyir izlenmesine karşın ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yükselişler sınırlı kalıyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin ihracat aylık yüzde 0,5 azaldı. Ülkenin ihracatı mayıs ayında da yüzde 1,7 azalış kaydetmişti.

Bugün neler takip edilecek?

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Euro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satışları

12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi