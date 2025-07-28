Küresel piyasalarda ABD-AB etkisi

Dünya genelinde ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin soru işaretleri hala varlığını korurken, ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserlikleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

Analistler, gelecek ay gerçekleşecek Jackson Hole toplantısında Fed üyelerinin Bankanın yol haritasına dair daha fazla ipucu verebileceğini aktardı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı

ABD ve AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından bugün Avrupa borsalarında da pozitif bir seyrin hakim olması bekleniyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Bu hafta Asya piyasalarının odağında BoJ'un faiz kararı olacak

Asya borsalarında ise ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, görüşmelere ilişkin pozitif havaya karşın detayların henüz belli olmamasının Asya piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de haziran ayına ilişkin sanayi karları yüzde 1,1 azaldı. Açıklanan veri zayıf iç talep ve devam eden küresel ticaret belirsizlikleriyle deflasyon riskinin işletmeler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, yüzde ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,4 arttı. Güney Kore'de Kospi endeksinde ise yatay bir seyir görülüyor.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının etkileri takip edilecek

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 yükselişle 12.206,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 düşüşle 40,5734'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 azalışla 40,5460'tan işlem görüyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi. Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyenin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri

17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi