Küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu hafta ABD'de takip edilen istihdam verilerinden ilk olan JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret ettiğini, bu durumun da faiz indirim beklentilerini desteklediğini ifade etti.

Söz konusu veri akışı sonrası para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın ekim ayında da faiz indirimine gidebileceği beklentileri güç kazandı.

Dün, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin "çok az değiştiğini" veya "hiç değişmediğini" bildirdi.

Analistler, Fed'in Bej kitap raporundan alınan sinyallerin istihdam kaynaklı riskler yerine enflasyon kaynaklı risklere daha çok atıf yapıldığını belirterek, gelecek dönemde tarifeler kaynaklı fiyat artışlarına yönelik endişelerin Fed'in gevşeme sürecine yönelik en temel belirsizlik kaynağı olduğunu söyledi.

- Fed yetkililerinden güvercin mesajlar

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Para politikasında dengeli yaklaşım benimsemenin önemli olduğunu vurgulayan Musalem, iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yinelerken sonrasında indirimlerin hızının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu yıl için tek faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ancak bunun enflasyon ve iş gücü piyasasında yaşanacak gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın faiz oranlarını yavaşça düşürmek için alanının bulunduğunu belirtti.

- Ons altın 7 işlem günü sonra geriledi

Altının ons fiyatı dün 3 bin 578,54 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde kar realizasyonlarının etkisiyle 7 işlem günü süren yükseliş serisini bozdu. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda ise yüzde 0,8 azalışla 3 bin 531 dolardan alıcı buluyor.

Dün ABD'de tarifelerin yasal temellerine yönelik yaşanan mali belirsizliklerin etkisiyle uzun vadeli tahvillerde hız kazanan satıcılı seyir yeni işlem gününde yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü yüzde 4,30 seviyelerinden gerileyerek şu sıralarda yüzde 4,22 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi şu sıralarda da yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 düşüşle 67 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükselirken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık seyirle başladı.

- Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgesel gelişmelerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öne çıktı.

Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun yıllık toplantısında yaptığı konuşmada finansal sistemin mimarisinin değiştiğine işaret etti. Konuşmasında değişen finansal sistem mimarisine karşın, sistemin işlevleri ve risklerinin değişmediğini belirten Lagarde, sağlam risk yönetimi ve gözetim çerçevesine dikkati çekti.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Meksika ile uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini hazırladı ve onay için üye ülkelere sundu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,46 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

- Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında ise karışık bir seyir izlenirken, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara etki edecek olması sebebiyle ABD'den gelecek iş gücü verileri Asya'da da yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu töreni izlediğini belirterek, "Çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, bunu yapmalarının nedenini biliyorum, benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim. Devlet Başkanı Şi (Cinping) dün gece konuşmasında ABD'den bahsetmeliydi çünkü Çin'e çok yardım ettik." ifadelerini kullandı.

Kurumsal tarafta Çinli elektrikli araç devi BYD hakkındaki haber akışı yakından takip edildi. BYD'nin son beş yılın en yavaş yıllık büyümesiyle karşı karşıya kalacağı ve bu yılki satış hedefini yüzde 16 düşürerek 4,6 milyon araca indireceği yönündeki haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Söz konusu haber akışıyla şirketin hisseleri yüzde 2,1 düşüşle işlem görüyor.

Öte yandan, Çin hükümetinin kredili işlem hacmini azaltmak için piyasalarda bir takım düzenlemelere gideceğine yönelik haberler de ülkede risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

- Yurt içinde enflasyon verileri takip edildi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düştü.

Yurt içinde açıklanan verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,1560'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1630'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.