ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın Şubat toplantısında beklentiler doğrultusunda faizi sabit tutmasının ardından yeni bir faiz artırımı beklentisiyle dolar/TL’de 6,80 seviyesinin gerçekleşebileceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayında da faizi sabit bırakırken, Morgan Stanley yakın vadede 100 baz puanlık faiz artışının yaşanacağını öngördü.

BloombergHT’de yer alan habere göre, aralarında Georgi Deyanov ve Jaiparan S. Khurana’nın olduğu Morgan Stanley analistleri hazırladıkları raporda yeni bir faiz artırımı beklentisiyle Dolar/TL’nin 6,80’e gerileyebileceği görüşünde.

Enflasyonun nisan ayına kadar yükselmeye devam etmesini bekleyen analistler TCMB’nin yakın vadede 100 baz puanlık bir faiz artırımına gidebileceğini öngördü.

Morgan Stanley analistleri Türk hisse senetleri için olumlu görüşe sahip olduklarını da yineledi. Raporda hisselere ilişkin, “Ekim sonundan bu yana benzerlerini geride bırakmalarına karşın, Türk hisse senetlerinin çarpanları hala 5 yıllık ve uzun vadeli ortalamalara göre büyük ölçüde iskontolu. BIST 100 endeksinde dolar bazında yüzde 17 yükseliş potansiyeli var” değerlendirmesi yapıldı.