Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltması bekleniyor.

Analistler, tarım dışı istihdamın eylülde 180 bin civarında artmasının tahmin edildiğini belirterek, iş gücü piyasasındaki olası yavaşlamanın ABD'de Fed'in amaçladığı şekilde ekonomik aktivitenin hız kaybettiği sinyalini vereceğini söyledi. Tarım dışı istihdam ekimde 336 bin kişi artmıştı.

Dün ülkede açıklanan verilerin de enflasyon baskılarının azalmaya devam ettiği şeklinde yorumlandığını ifade eden analistler, bu durumun Fed'in faiz artış döngüsünde sona gelindiği öngörülerini desteklediğini kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken, 217 bin ile 7 haftanın en yüksek değeri kaydedildi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan ve yüzde 0,7 artması beklenen birim emek maliyeti, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı.

Öte yandan, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri ve Fed'in faiz artışlarında sona gelindiği öngörüsüyle tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün de yaklaşık 8 baz puan düşerek yüzde 4,67'ye indi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün üst üste üç günlük düşüş eğilimini sona erdirerek yüzde 2 artışla 86,7 dolara çıkmasının ardından yeni günde de bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.986 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de devam eden bilanço sezonunda dün Apple takip edilirken, teknoloji devinin temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 azalarak 89,5 milyar dolara geriledi. Apple'ın net karı ise temmuz-eylül döneminde yüzde 10,8 artarak 22,96 milyar dolara yükseldi.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,7, S&P 500 endeksi yüzde 1,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı.

BoE Başkanı Andrew Bailey toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun ekimde yüzde 5'in altına düşmesini beklediklerini belirterek, "Ancak enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle faiz oranlarını, enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye düşürene kadar, yeterince uzun süre yüksek seviyede tutacağız." dedi.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinde mevcut zayıflığın ardından gelecek yıl yeniden büyüme beklediğini bildirdi.

Bölgede açıklanan şirket finansal sonuçları da pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırırken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, 3. çeyrekte karını yıllık yüzde 31 artırarak 1,47 milyar avroya çıkardı. Şirketin hisseleri dün yüzde 7'den fazla değer kazandı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,42 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,76 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya pay piyasalarına taşınırken, batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesi Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkiliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,79 artışla günü 7.663,62 puandan tamamlarken, bugün gözler yurt içinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 4,08 artmasını bekliyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan dünkü Enflasyon Raporu sunumunda, "Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Dezenflasyona başlama zamanının mayıstan sonra olacağını ifade eden Erkan, atılan adımlarla birlikte toplam sterilizasyonun yakında 1 trilyon liranın üzerine çıkacağını ifade etti.

Erkan, enflasyon konusunda tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncellediklerini de belirtti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 28,3533'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,3820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Almanya, eylül ayı ticaret dengesi

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, ekim ayı işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve katılım oranı

16.45 ABD'de eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI