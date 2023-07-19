Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını bekliyor.

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin yine içinde para politikasına ilişkin işaretlerin olacağı bir faiz artırımı yapabileceğini ifade eden Drimal, böylece politika faizinde yüzde 20 eşiğine gelinebileceğini aktardı.

Banka'nın kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olacağını belirten Drimal, TCMB'nin bu kararının aynı zamanda haziran ayı toplantısında tespit edilen sorunlarla özellikle zorlu çekirdek enflasyonu ele alma stratejisiyle de uyum sağlayacağını kaydetti.

"Ağustos ayında politika faizi yüzde 25'e çıkabilir"

Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.