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Borsada sosyal medya soruşturması: 6 gözaltı kararı var

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsada sosyal medya soruşturması: 6 gözaltı kararı var

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başvurular üzerine sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığının daha önce duyurulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların da kolluk birimince sürdüğü ifade edildi.

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