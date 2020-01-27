Yapı Kredi ve Akbank’a para cezası
Sigortacılık kanununu ihlalinden Yapı Kredi 187.1 milyon lira, Akbank 94.7 milyon lira idari para cezası aldı.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187.1 milyon lira idari para cezası aldı.
KAP’a yapılan açıklamada; “Sözkonusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.” dendi.
AKBANK
Akbank da 94.7 milyon lira idari para cezası aldı. Akbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerin 30 Ocak-13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır.
Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti.”
Söz konusu erteleme kararının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması ve bu süre zarfında bankanın ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı kaydedildi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?