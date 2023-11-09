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Yön arayışındaki piyasalarda gözler Powell'ın açıklamalarında

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışına devam ederken, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen veriler de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

09 Kasım 2023 | 09:26
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Yön arayışındaki piyasalarda gözler Powell'ın açıklamalarında

Dünya ekonomileri yavaş yavaş şahin politikalarının sonuna yaklaşırken, merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesi piyasalarda belirsizliklerin güçlü kalmasına neden oluyor.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, dünya genelinde jeopolitik gerilimlerdeki artışın Avrupa ve Çin'de halihazırda zayıf olan büyümeyi daha da kötüleştirebileceğini ve etkilerinin ABD ekonomisinin gidişatını değiştirebileceğini belirtti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre toptan stoklar aylık yüzde 0,2 yükselişle beklentileri aşarken, makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin sinyalleri yakından takip ediliyor.

ABD hazinesi dün tahvil ihraçlarına devam ederken, ihraç edilen 10 yıllık tahvillere öngörülenden fazla talep geldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste üçüncü iş gününe taşıyarak yüzde 4,49'a inerken, 30 yıllık tahvil faizi de son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. ABD Hazinesi bugün de tahvil ihraçlarına devam edecek ve 30 yıl vadeli 24 milyar dolarlık tahvil için talep toplayacak.

Bununla birlikte Fed Başkanı Powell'ın bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) düzenlediği konferansta yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alırken, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Emtia fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürürken, dünya genelinde ekonomilerin yavaşlama sinyallerinin çoğalması bu durumda önemli rol oynuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,3 değer kaybetmesinin ardından yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,3 gerileyerek 79,5 dolarla 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Altının onsu 1.949 dolarla önceki kapanışın hemen altında, bakırın libresi yüzde 0,1 düşüşle 3,62 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,12 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç yükseliş eğilimi öne çıkarken, bölgede makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşerken, Almanya'da enflasyon ekim ayında yüzde 3,8 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa ve Asya borsaları 

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıktı.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İrlanda Merkez Bankasının Dublin'de düzenlediği "Finansal Sistem Konferansı 2023"te yaptığı konuşmada, ülkede para politikasının sıkı olduğunu ve enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşene kadar uzun süre sıkı kalacağını belirterek, "Faiz indiriminden bahsetmek için gerçekten çok erken. Çok netiz, bu konuda henüz konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında yeni günde Hong Kong hariç yükseliş eğilimi öne çıkarken, Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 gerilerken, deflasyon endişeleri yeniden ön plana çıktı.

Analistler, ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin arttığını kaydederek, bu durumun Çin Merkez Bankası'nı (PBoC) para politikasında güvercin adımlar atmaya zorlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Piyasalarda, gelecek hafta yapılacak toplantıda PBoC'nin 1 yıllık borçlanma faizini 10 baz puan indireceğine yönelik tahminlerin güç kazandığını aktaran analistler, Japonya tarafında ise politika değişikliğine yönelik mesajların yavaş yavaş dillendirilmeye başlandığını aktardı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayınlanan toplantı özetinde bazı yetkililerin düşük faiz politikasını terk etmek için gerekli mesajların verilmeye başlanılması önerisinde bulunduğu görüldü.

Öte yandan, bugün ülkede açıklanan verilere göre ödemeler dengesi eylülde 2 trilyon 723,6 milyar yen fazla verirken, öngörüleri karşılayamadı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içi piyasalar 

Yurt içinde, yükseliş eğiliminde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,2 artışla 7.860,88 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 28,4612'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,5180 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

 

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