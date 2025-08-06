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Bir uzmana göre iyi uyku için yatak odasından çıkarılması gereken 3 şey

Kaliforniya merkezli bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi yaklaşık 1,2 milyon takipçisine düzenli olarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik tavsiyeler veriyor. Sethi, bu kez yatak odasında hemen çıkarılması gereken üç zararlı şeye dikkat çekti.

06 Ağustos 2025 | 14:43
Bir uzmana göre iyi uyku için yatak odasından çıkarılması gereken 3 şey

 Eski Yastıklarda Bakteri Tehlikesi

Dr. Sethi, çoğu kişinin farkında bile olmadığı hijyen sorunlarını gündeme getirdi. Özellikle yastıkların zamanla bakteri, ter, tükürük ve saç kalıntılarıyla dolduğunu vurgulayan uzman, bu durumun hem sağlıksız hem de hijyenik olmayan bir ortam yarattığını söyledi. "Yastığınızı 1 ila 2 yıl içinde yenileyin," diyen Sethi, uzun süre kullanılan yastıkların cilt sorunlarına ve alerjilere yol açabileceğini belirtti.

Oda Spreylerine Dikkat: Gizli Kimyasal Tehlike

Dr. Sethi'nin uyardığı bir diğer unsur ise çoğu evde sıkça kullanılan oda spreyleri. Bu ürünlerin içinde bulunan ftalatlar (phthalates) ve uçucu organik bileşikler (VOCs) sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. "Bu maddeler zamanla solunum problemleri, hormonal dengesizlikler, astım riski ve üreme sorunlarına yol açabilir" diyen doktor, bu tür ürünlerden kaçınılmasını ve doğal alternatiflere yönelinmesini tavsiye ediyor.

Eski Yataklar: Sessiz Sırt Ağrısı Nedeni

Listenin son sırasında ise eski yataklar var. Dr. Sethi, 7 ila 10 yıldan daha eski yatakların omurga desteğini kaybettiğini ve bu durumun kronik sırt ağrılarına neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca, bu yataklar uyku kalitesini de ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Dr. Sethi’ye göre sağlıklı bir yaşam için ilk adım, her gece uyuduğumuz ortamı gözden geçirmek. Basit görünen bu üç değişiklik, hem daha iyi bir uyku hem de daha sağlıklı bir yaşam için kritik önem taşıyor.

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